Assalto al bancomat nella notte: sradicata la cassaforte, malviventi in fuga

Torna in azione la banda dei bancomat con un colpo messo a segno nella notte tra domenica e lunedì a Campodoro quando verso l'1.30 è stato sradicato lo sportello automatico della filiale della banca "Credito Cooperativo dell'Alta Padovana" di via Veneto.

Mordi e fuggi

Il colpo sarebbe stato pianificato nei minimi dettagli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano che hanno appurato come i malviventi dopo aver forzato la porta d'ingresso si siano introdotti nell'istituto di credito e abbiano asportato la cassaforte "Cash in Out" sotto la cassa numero 2. I ladri si sono poi allontanati a bordo di un furgone facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto indagano i militari della Compagnia di Padova.