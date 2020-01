Assalto al bancomat all'alba, divelto lo sportello esterno per i prelievi

Banditi in azione all'alba di venerdì ad Abbazia Pisani, frazione del comune di Villa del Conte. É stata presa di mira la filiale della banca Cassa di risparmio del Veneto Intesa Sanpaolo al civico 12 di via Martiri della libertà.

Furto sfumato

L'allarme è scattato alle 5.40 richiamando sul posto una pattuglia di carabinieri di San Martino di Lupari che si sono precipitati sull'obiettivo, da cui però i responsabili si erano già dileguati. Nella sede della banca si è appurato come fosse stato colpito lo sportello bancomat esterno situato sotto il portico. La mascherina per le operazioni e i prelievi è stata divelta con un oggetto contundente che al momento non è stato ritrovato. I responsabili della filiale sono al lavoro per quantificare con esattezza l'entità dei danni, mentre il colpo è di fatto sfumato poiché non sono stati raggiunti i contanti. Le telecamere della zona potrebbero ora aiutare a individuare i banditi, che con tutta probabilità hanno agito in gruppo e potrebbero aver raggiunto l'obiettivo a bordo di un veicolo.