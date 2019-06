Bancomat nel mirino, nuovo assalto nel cuore della notte in provincia

Sarebbero due i predoni che alle prime ore di giovedì hanno tentato un assalto allo sportello prelievi della filiale di banca Antonveneta in strada Battaglia.

Analogie

Sulle loro tracce i carabinieri della compagnia di Abano Terme, intervenuti alle 3.30 quando il sistema di allarme della banca al civico 133 è entrato in funzione. Le modalità sono identiche a quelle dei due assalti della notte precedente, uno a Maserà e l'altro, un'ora dopo, a Cittadella. In quest'ultima occasione gli occhi elettronici avevano ripreso un uomo in fuga su un'auto scura, ma non è escluso che possa aver agito con dei complici e potrebbe trattarsi dello stesso gruppo che ha agito ad Albignasego. Il condizionale è però d'obbligo perché le indagini sono ancora in corso.

L'assalto

La coppia di banditi è stata immortalata dalla videosorveglianza mentre forzava la bocchetta di emissione dei contanti, probabilmente per poi posizionarvi una carica esplosiva e far deflagrare lo sportello. L'allarme ha però mandato a monte il piano costringendo i ladri alla fuga. Il danno è pertanto limitato alla feritoia esterna dell'apparecchio ma non si registrano ammanchi di denaro.