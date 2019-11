Colpo nella notte alla filiale Monte dei Paschi: torna in azione la banda dei bancomat

Dopo mesi di tregua tornano a essere presi di mira gli sportelli bancomat della provincia. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì alla filiale Monte dei Paschi di via della Provvidenza a Sarmeola di Rubano.

Furto mancato

Verso le 3, i banditi, dopo aver posizionato una carica esplosiva all'interno dello sportello bancomat per farlo saltare in aria e portare via i contanti, hanno tentato di sfondare una vetrata per entrare nei locali della banca. Non riuscendovi, sono scappati a bordo di un'automobile di grossa cilindrata. Poco dopo sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Padova per i rilievi. Con loro anche gli artificieri per la messa in sicurezza dell'intero perimetro dell'istituto di credito.

I furti e gli arresti

Tra gli ultimi colpi prima della "tregua" estiva quello alla filiale Antonveneta di Strada Battaglia dello scorso 6 giugno. il 24 settembre poi i carabinieri avevano smantellato una banda dedita ai colpi agli sportelli bancari, in particolare ai Postamat con una serie di arresti e oltre 100 militari impegnati nell'operazione.