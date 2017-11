UItras del Mantova assaltano un bar nell'Alta: leggermente ferito il proprietario

Assalto al bar Mondial di Sant’Andrea di Campodarsego in via Caltana da parte di alcuni ultras del Mantova che stavano per assistere alla partita di serie D tra la locale formazione e i virgiliani. Secondo una prima ricostruzione, il blitz sarebbe avvenuto dopo che i quattro furgoni hanno notato le sciarpe del Calcio Padova appese alle pareti. Il Mondial è un locale frequentato da tifosi biancoscudati. Durante l’assalto il proprietario è stato lievemente ferito.

VECCHIE RUGGINI

Stando a quanto raccolto, il gruppetto avrebbe parcheggiato i propri mezzi all’esterno del bar e col volto travisato si sarebbe scagliato contro il bar, tentando di entrare dentro. Il proprietario ha chiuso la porta e nel farlo si sarebbe preso una bottigliata sul collo: per lui leggere ferite. Il manipolo ha lanciato qualche sedia, ma non trovando ultras rivali, è fuggito a gambe levate poco dopo. I carabinieri sono giunti sul posto, ma i mantovani erano già scappati, come mostra un video. Intanto alla Castagnara i militari hanno denunciato anche quattro tifosi del Padova, alcuni dei quali già sottoposti al Daspo. Nelle auto sono state trovate alcune aste di bandiera. Da capire se il gruppo fosse pronto a vendicare l’assalto o se le due cose siano indipendenti.