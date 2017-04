Assalto al bancomat nel cuore della notte, banda in fuga con un bottino da 70mila euro

Colpo col botto nella notte tra venerdì e sabato, all'una e trenta, in via Noalese sud a Vigonza. Nel mirino dei predoni è finito lo sportello di Veneto Banca: sono stati portati via 70mila euro in contanti. Indagano i carabinieri, è caccia alla banda.

IL FATTO. Dopo aver oscurato le telecamere di sorveglianza, il gruppo di malviventi ha fatto saltare il bancomat. L'espolosione ha permesso ai banditi di intascarsi un bottino piuttosto consistente. Alcuni testimoni hanno udito il botto e hanno chiamato le forze dell'ordine. La banda è fuggita a bordo di una Mercedes station wagon di colore grigio.