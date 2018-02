Ritrovano 74 assegni durante il processo di smaltimento dei rifiuti: "salvati" e riconsegnati

Tra i rifiuti spuntano assegni. Ben 74, per la precisionem appartenenti ad un'azienda fornitrice di gas della provincia padovana: l'incredibile scopertà è stata fatta in una ditta di smaltimento rifiuti di Fusina, in provincia di Venezia.

I fatti

Ieri pomeriggio alle 15 circa la sala operativa del 113 è stata contattata dal titolare di una ditta di recupero di rifiuti di Fusina, il quale ha riferito agli agenti, giunti tempestivamente sul posto, che il proprio personale aveva rinvenuto nella linea di selezione del materiale un sacchetto di plastica. Al suo interno vi erano ben 74 assegni: dai primi accertamenti effettuati risulta che appartengano ad un’azienda fornitrice di gas del Padovano. Ed ecco la chiusura del cerchio: qualche giorno fa la titolare di tale ditta era stata derubata dell’incasso della giornata e di un borsello contenente proprio i 74 titoli di credito, che sono immediatamente stati sottoposti a sequestro salvo poi essere riconsegnati nella mattinata odierna alla legittima proprietaria.

