Consegna effettuata: 100mila euro per il ripopolamento di 220 ettari di bosco con 90mila alberi

L'aveva promesso e annunciato. E ha mantenuto la parola data: Renato Moretto, presidente di Moretto Spa (azienda di Massanzago specializzata nella progettazione e realizzazione di automazioni per l’industria di trasformazione delle materie plastiche), ha consegnato nelle mani di Luca Zaia, Governatore della Regione Veneto, un assegno di 100mila euro a sostegno delle persone e dei territori del Veneto colpiti dagli straordinari eventi atmosferici dello scorso autunno, con il desiderio di ripopolare 220 ettari di bosco montano con 90mila nuovi alberi.

La consegna

La consegna è avvenuta nella mattinata di lunedì 25 febbraio presso la sede centrale dell'azienda. Il Presidente Zaia ha visitato i reparti produttivi dell’azienda, incontrato i dipendenti ed il team di dirigenti e si è felicitato con Renato Moretto per l’importante gesto di solidarietà e per il fatto di rappresentare una grande eccellenza veneta. Durante la visita Renato Moretto ha presentato l’azienda, ripercorrendo le tappe della sua storia di imprenditore e dei successi che, in quarant’anni, hanno portato la Moretto Spa a diventare un importante gruppo multinazionale.