Tentano di incassare un assegno falso per 12mila euro, bloccati a pochi passi dalla banca

Sono stati intercettati appena in tempo dalle forze dell'ordine, che hanno sventato il piano criminale impedendo che l'ingente importo venisse incassato.

Il controllo

L'intervento dei carabinieri in servizio in Prato della Valle ha fermato il tentativo di due malfattori che stavano per incassare un assegno contraffatto del valore di diverse migliaia di euro. I militari nella nota piazza cittadina hanno controllato due uomini napoletani, insospettiti dal loro atteggiamento. Dalle verifiche sul posto è emerso che i due avevano con sè un assegno circolare del valore di 12.500 euro, risultato falso.

La denuncia

I due soggetti si trovavano in Prato della Valle per recarsi nella filale di un istituto di credito e incassare il titolo, a cui avevano modificato i dati. I segni della falsificazione non sono però sfuggiti ai carabinieri, che hanno denunciato entrambi, un 52enne e un 40enne residenti in Campania, per concorso in ricettazione. L'assegno è stato sequestrato.