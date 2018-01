Sopralluogo a Bovolenta, l'assessore regionale Bottacin: "Investiamo per la difesa del territorio"

In occasione di un sopralluogo ai lavori al ponte Blu nel comune di Bovolenta (Padova), l'assessore regionale alla Difesa del Suolo, Giampaolo Bottacin, ha approfittato per una visita anche agli altri siti in cui la Regione sta investendo nel comune padovano.

IMPIEGATI OLTRE 5 MILIONI DI EURO

"Spesso i lavori in materia di difesa del suolo non fanno notizia perché quando tutto va bene non sono visibili, ma se non ci fossero in caso di eventi atmosferici particolari la situazione diventerebbe allarmante", spiega l'assessore. "Per questo continuiamo a investire. In questo comune ad esempio sono stati impegnati oltre 5 milioni di euro". Tra i lavori in corso, oltre agli interventi di difesa idrogeologica dell'abitato, anche un ulteriore intervento, per cui sono stati impegnati 1,4 milioni di euro, dedicato ai lavori di impermeabilizzazione, diaframmatura e bonifica dei murazzi, ora in fase di progettazione.