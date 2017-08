Assicurazione e revisione scaduta, controlli a Ponte San Nicolò: staccata multa da 900 euro

Maxi controlli mercoledì mattina sulle strade di Ponte San Nicolò. La polizia locale ha fermato circa cinquanta automobilisti: alcuni di loro sono stati sanzionati per assicurazione e revisione scaduta.



MULTE. A finire nei guai in particolare una 50enne a bordo di una Renault Scenic: la donna è stata trovata con l'assicurazione della vettura scaduta da due mesi. Per lei scatta una sanzione di poco meno di 900 euro, che scenderà a 594 se riesce a saldare il debito in cinque giorni. Una multa di 169 euro è invece stata staccata ai "furbetti" pizzicati con la revisione scaduta.