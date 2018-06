Associazioni D'Arma: inaugurata sabato a Monselice la nuova sede vicino alla stazione

Taglio del nastro sabato pomeriggio a Monselice per l’inaugurazione della nuova sede delle associazioni d’Arma. I locali adiacenti alla stazione ferroviaria sono stati rinnovati e messi a disposizione in comodato d’uso dalle Ferrovie al Comune.

La ristrutturazione

Tutto è stato ristrutturato da circa un anno. In questi mesi le associazioni dei carabinieri in congedo, dei marinai italiani, dei bersaglieri e degli artiglieri le hanno arredate. I locali saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, compresa la domenica mattina. Dopo un corteo e alla presenza dei sindaci di Monselice, Pozzonovo e San Pietro in Viminario oltre che del maggiore Marco Turrini, comandante dei carabinieri della compagnia di Abano, si è tenuto il taglio del nastro.