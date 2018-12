Assolto il maresciallo Marco Pegoraro. La madre di Mauro Guerra: «Un processo farsa, era tutto già scritto»

«E' come se gli avessero sparato di nuovo. Questo è il secondo proiettile inflitto a mio figlio Mauro. E' dal primo giorno di udienza me ne sono resa conto, era tutto già scritto, è stato tutto una farsa». Queste le prime parole di mamma Giusi dopo la lettura del dispositivo da parte del giudice. Neppure letta la sentenza che l'imputato, Marco Pegoraro, maresciallo dei carabinieri, si era già dileguato. Assolto, il fatto non sussiste.

Il dispositivo di assoluzione

Sono da poco passate le 19 e 20 di sabato 15 dicembre quando il giudice monocratico, Raffaele Belvederi, emette e legge la sentenza nell’aula di giustizia di Rovigo. Qui si è consumato il processo per la vicenda della morte del trentaduenne Mauro Guerra, ucciso da un colpo di pistola esploso dal maresciallo Pegoraro mentre fuggiva per non essere sottoposto a un Tso mai autorizzato.

La beffa

La sentenza è di assoluzione, quindi, il fatto non sussiste. Saranno invece indicati alla Procura i nominativi di tre testimoni della parte civile che avrebbero dato informazioni non corrette nelle indagini preliminari secondo il giudice. Discorso che non vale per il carabiniere Vettorato che aveva detto la frase: «Adesso facciamo a modo nostro» e che ha invece negato di aver parlato con Federico Dal Bello, l'amico di Mauro. Ma anche lo stesso Pegoraro non sarà chiamato a rispondere del perché avesse mentito sul fatto che il Tso fosse stato richiesto dagli stessi famigliari.

Fratucello

L'avvocato dell'imputato non ha voluto rispondere a nessuna domanda al termine dell'udienza: «Tanto voi giornalisti scrivete sempre solo quello che volete», ha risposto all'invito di lasciare un commento sulla sentenza.

[articolo in aggiornamento]