Usl 6 Euganea, mancano cento infermieri: assunti 23 neolaureati per quattro mesi

Convocazione urgente per il reclutamento di personale infermieristico, martedì pomeriggio tra l'amministrazione dell'azienda Ulss 6 Euganea e le organizzazioni sindacali. L’azienda Ulss 6 ha comunicato alle organizzazioni sindacali che ha adottato la delibera per l’assunzione per chiamata diretta di 23 infermieri neolaureati dell’Università di Padova a tempo determinato per 4 mesi e comunque prorogabili fino alla chiusura delle procedure concorsuali.

LA CARENZA. "Si stima che da qui a fine anno mancheranno almeno 100 infermieri", spiega Fabio Turato della Cisl, "oggi abbiamo già le autorizzazioni per 70 infermieri, ma la graduatoria di concorso non sarà disponibile prima di metà novembre con i primi ingressi per fine anno. A questo dobbiamo sommare le maternità e assenze lunghe che solo per la categoria degli infermieri ammontano a circa 100 teste equivalenti che non vengono più sostituite".

GLI INGRESSI. L’azienda Ulss 6 da parte sua ha chiesto l’utilizzo delle graduatorie dell’azienda Ulss 8 Berica e dell'Ulss 4 Veneto Orientale da cui hanno dato disponibilità 30 infermieri a tempo indeterminato, che però non saranno disponibili prima di ottobre.

I LAUREATI. "L'Ulss 6 ha le autorizzazioni regionali ma non assume perché non ha una graduatoria di infermieri", aggiunge Turato, "Per garantire il diritto alle ferie, la qualità delle prestazioni, i livelli di assistenza e le condizioni di lavoro, abbiamo chiesto che, in attesa di avere una graduatoria disponibile, si proceda ad assunzioni a tempo determinato per chiamata diretta di infermieri, in particolare acquisendo le graduatorie dei laureati in infermieristica dall’università di padova, anche per dare una prima risposta occupazionale ai giovani laureati”.