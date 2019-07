Asta per l'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre: se l'aggiudica il gruppo Alì

Alì Supermercati si è aggiudicata oggi, martedì 16 luglio, l'asta fallimentare per l'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre, che appena ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha escluso potesse essere acquistata dal Comune. Tutto lasciava intendere che l'asta potesse andare deserta, o che la Pesce Costruzioni di Scorzè, l'altra impresa in lizza nell'aggiudicazione degli oltre 4 ettari di terreno nel cuore della città, in stato di abbandono da più di un decennio, potesse vincere con il suo progetto. Ma per 26 milioni e mezzo la gara si è conclusa con l'assegnazione alla catena padovana della grande distribuzione.