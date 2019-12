Trova un orologio e tremila euro: tornano al proprietario grazie all'onestà di un passante

Una bustina rossa in terra e, all'interno, un gruzzolo che avrebbe fatto gola a molti. Avrebbe potuto facilmente intascarsi un prezioso orologio e quasi tremila euro in contanti, invece l'integrità di un 53enne di Cadoneghe ha permesso di riconsegnare il tutto al legittimo proprietario.

Il ritrovamento

Il bell'esempio di virtù e senso civico risale a ieri, quando il cinquantenne si è trovato a passare a piedi tra via Enrico Scrovegni e via Berchet, nella zona del tribunale. All'angolo, sull'asfalto del marciapiede, ha scorto una busta in tessuto rossa sgargiante. Era in buone condizioni, doveva essere stata smarrita da qualcuno di passaggio, eppure nei dintorni nessuno sembrava cercarla. L'uomo l'ha aperta e con grande sorpresa vi ha trovato dentro un orologio Tag Heuer del valore di circa tremila euro e 2.710 euro in banconote.

La riconsegna

A quel punto ha deciso di rintracciare il proprietario, ma nell'astuccio non vi erano documenti utili per capire chi fosse, solo qualche bigliettino con degli appunti. Il 53enne ha quindi consegnato il tutto al vicino comando provinciale dei carabinieri, dove gli uomini della stazione di Padova principale si sono attivati per risalire a chi lo avesse perso. Fortunatamente è stato trovato un numero di telefono e con quello si è arrivati a C.C., 62enne di Limena. Incredulo, martedì mattina l'uomo è stato ricevuto dai militari che gli hanno riconsegnato l'astuccio e tutti i suoi beni.