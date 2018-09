Porta blindata alle case popolari del Palestro. Residenti in protesta per le manutenzioni

La tranquillità sembra lontana per i residenti delle palazzine Ater nel quartiere Palestro. L'ente ha fatto blindare l'accesso a un appertamento vuoto ed è montata la protesta.

Appartamento bloccato

L'intervento nel palazzo all'angolo tra via Piave e via delle Melette risale a inizio settimana. Uno degli interni del complesso, attualmente disabitato, è stato bloccato con una porta blindata. I vicini se ne sono accorti vedendo gli operai al lavoro. "Sembra che l'appartamento in questione fosse stato assegnato a una famiglia, che però non vi si è mai trasferita" commenta Alessia, rappresentante di Infospazio Chinatown, collettivo che in quartiere occupa gli spazi della palestra popolare in via Palestro ed è stato a più riprese sfrattato da via Varese, sede storica dell'associazione Nicola Pasian.

Le lamentele

"Certezze non ce ne sono: l'alloggio potrebbe anche essere stato assegnato" prosegue "Quel che preoccupa è il fatto che per murare e sfrattare gli abitanti l'ente è sempre in prima linea, quando invece chiediamo interventi di manutenzione non abbiamo risposte". Il riferimento è ancora una volta al complesso di via delle Melette. Negli anni i residenti e gli inquilini degli appartamenti occupati hanno sistemato lo spazio verde comune. Un forno per il pane, una serie di garage per auto e biciclette, turni per pulire e tagliare l'erba, secondo la versione degli inquilini. "Tutto a spese proprie, naturalmente. L'anno scorso i garage sono stati considerati abusivi e rimossi, ora il giardino versa in condizioni pietose" sostengono. "I residenti cercano di sistemare da soli, ma la situazione è ingestibile e quest'estate sono stati invasi dalle zanzare perchè l'erba è alta quasi un metro. Nessun intervento in programma, nessuna risposta alle richieste" è l'amara constatazione.

Il collettivo in quartiere

Attualmente in quartiere sono una trentina gli alloggi di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia resideziale che rimangono sfitti. Senza contare quelli appartenenti al complesso ex Inps. Appartamenti e spazi vuoti, mai affittati, che in alcuni casi vengono occupati abusivamente. L'ultimo corteo è stato organizzato l'8 settembre "Conto Ater, Lega e speculatori", ma molti altri lo hanno preceduto. Due gli sgomberi ai danni del collettivo negli ultimi mesi, il primo ad aprile e l'ultimo a fine luglio.