Attentato di Barcellona: tra le vittime Luca Russo, 25enne di Bassano laureato a Padova

E’ un ragazzo veneto di Bassano del Grappa la seconda vittima italiana dell’attentato di Barcellona che giovedì ha lasciato una scia di sangue con 14 morti e almeno 100 feriti. Si chiamava Luca Russo, aveva 25 anni e si era laureato a Padova in ingegneria elettronica.

LAUREATO A PADOVA. Il ragazzo era in vacanza nella città spagnola da qualche giorno con la fidanzata, rimasta ferita durante l’attentato e ancora ricoverata per una frattura. A dare la notizia la sorella del giovane che su Facebook ha lanciato un grido disperato postando la foto di Luca Russo ferito a terra e vestito con i pantaloncini verdi. Entrambi hanno prestato servizio come volontari della Croce Verde. Non appena si è diffusa la notizia, la bacheca Facebook del giovane è stata riempita di scritte di cordoglio di amici, conoscenti e di gente che vuole esprimere la sua vicinanza. Nel settembre del 2014 si era laurato all'ateneo patavino.