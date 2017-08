La salma di Luca Russo rientra in Italia martedì notte: dopo l'autopsia l'arrivo in Veneto

Rientrerà nelle prossime ore in Italia e precisamente già nella notte tra lunedì e martedì la salma di Luca Russo il giovane bassanese laureato a Padova e impiegato in un'azienda di refrigerazione di Carmignano di Brenta ucciso giovedì nell'attentato terroristico avvenuto sulla Rambla di Barcellona.



L'ATTENTATO: TRA LE VITTIME IL BASSANESE LUCA RUSSO



Subito dopo l'autopsia il corpo del ragazzo tornerà nella sua terra, in Veneto. Ad attendere la bara del fratello anche Chiara Russo, la sorella del giovane che partirà alla volta di Roma, dove la salma atterrerà una prima volta, insieme alla madre. Proprio nei giorni scorsi la sorella aveva espresso al ministro Angelino Alfano, sentito telefonicamente, la richiesta della donazione degli organi del fratello.