Mongolfiera in difficoltà, costretti all'atterraggio d'emergenza a Chiesanuova

Sabato mattina, intorno alle 8, vigili del fuoco e sanitari del Suem 118 sono intervenuti all'angolo tra via Pelosa e via Dini, a Padova, per la segnalazione di un atterraggio d'emergenza di una mongolfiera.

NESSUN FERITO. Fortunatamente le quattro persone a bordo del gonfiabile, il pilota, due passeggeri americani e un'italiana, non hanno riportato ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i serbatoi del pallone. Il pilota ha deciso per l’atterraggio per sopraggiunti problemi di carburante. Sul posto è intervenuta anche la polizia.