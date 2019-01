Nudo al supermercato tra famiglie e bambini: il maniaco rischia il linciaggio

Pesantissime le accuse per il protagonista di uno spogliarello di cattivo gusto in un luogo affollato di famiglie e bambini. Il padovano è stato arrestato.

Lo spettacolo osceno

Il protagonista della triste vicenda che ha scioccato decine di passanti la sera di San Silvestro è un 50enne di Cittadella, che ha però scelto il parcheggio di un supermercato di Montebelluna per dare spettacolo. Nel tardo pomeriggio l'uomo è arrivato all'esterno dell'Interspar di via Schiavonesca Priula, gremito di persone indaffarate nelle ultime compere per il cenone. Si è spogliato e ha cominciato a girare tra le auto facendo bella mostra delle parti intime.

Bloccato e arrestato

Il siparietto è durato pochi minuti, perché in tanti hanno allertato i carabinieri e l'uomo ha rischiato di essere linciato dai genitori di diversi bambini. L'intervento del responsabile della protezione civile di Montebelluna, che si trovava casualmente sul posto, ha messo fine alla sconcia esibizione e salvato il 50enne dalle ire dei presenti. Immobilizzato e trattenuto, è stato preso in consegna dai militari che lo hanno arrestato per atti osceni e portato in caserma. Chiuso nelle celle di sicurezza, lì resterà fino al 3 gennaio, quando comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida del fermo.