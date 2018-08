Choc in piscina: atti osceni davanti ai bambini

Completamente nudo davanti ai bagnanti, tra cui alcuni bambini. Un gesto volontario, costato la denuncia a un 52enne di Vo' e non pochi momenti di imbarazzo ai frequentatori della piscina.

La vicenda

É successo nel pomeriggio di martedì 21 agosto alla piscina comunale di Este, gremita di persone in cerca di sollievo dalla calura estiva. Tra i frequentatori tantissimi bambini, che mentre si divertivano hanno dovuto assistere alla scena. L'uomo, entrato come normale cliente, si è parato davanti ad alcune persone calandosi il costume da bagno ed esibendosi in un siparietto davvero poco edificante.

Le indagini

Immediata la reazione dei presenti e del personale, che ha provveduto a chiamare i carabinieri mentre l'uomo si è allontanato in fretta come se nulla fosse. Arrivati in via dello Stadio, i militari hanno ascoltato i testimoni e visionato le immagini delle telecamere, giungendo all'identikit del colpevole, scovato oggi pomeriggio e denunciato per atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori.