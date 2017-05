Si denuda sotto la pensilina degli autobus, scoperto dalla polizia: era ubriaco fradicio

Si è denudato sotto alla pensilina della Sita di via Falloppio a Padova mostrando a passanti e viaggiatori i suoi genitali.



UBRIACO. L'episodio sabato pomeriggio attorno alle 14.30: un uomo italiano di 37 anni si è spogliato davanti ai passeggeri dei mezzi pubblici. Immediata la chiamata alla polizia: una volta giunti sul posto gli agenti hanno notato l'uomo ormai vestito, e lo hanno controllato. Completamente ubriaco, è stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza. E' stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.