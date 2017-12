Atti osceni in piazzale della Stazione: trovato con una pistola giocattolo e un coltello

Atti osceni in luogo pubblico in piazzale della Stazione di Padova.

L'EPISODIO

L'episodio giovedì pomeriggio attorno alle 14.30: l'uomo, pizzicato a compiere gesti contrari alla pubblica decenza, è stato fermato dalla polizia e controllato: addosso aveva una pistola giocattolo munita di tappo rosso e un coltello a scatto con lama di lunghezza 13 centimetri. Indagato per porto d'armi, a suo carico anche la sanzione per Daspo Urbano che prevede l'allontanamento dal piazzale della Stazione per 48 ore.

BLITZ ANTIDROGA

Durante il blitz la polizia ha trovato inoltre 85 grammi di marijuana, 12 di eroina e 2 di hashish tra via Cairoli, viale Codalunga e piazzetta Gasparotto.