Pretende di bere, al rifiuto parte la sfuriata: bar sottosopra e verti in frantumi

Si è conclusa con diversi danni e una sfuriata che ha lasciato senza parole i pochi clienti e il gestore del bar Eden di via Madonna della Salute.

Bar a soqquadro

Poco prima della mezzanotte di martedì nel locale si è presentato un uomo nordafricano. Probabilmente già alticcio, ha consumato un paio di bicchieri ma quando ha insistito per avere ancora da bere il titolare ha rifiutato. Il cliente era ormai ubriaco e il proprietario non ha voluto servirgli altri alcolici. Invece di incassare il colpo, lo straniero ha perso la testa. Gridando ha rovesciato i tavolini e le sedie, finendo per scheggiare una vetrina. Non contento è uscito in strada e si è accanito sull'auto del barista, mandando in frantumi il parabrezza.

I rilievi

A quel punto, alle 0.30, è stato chiesto l'intervento della polizia ma appena ha capito di essere nei guai il vandalo è scappato a piedi. Repertati i danni, gli agenti hanno raccolto l'identikit del fuggiasco che pare essere un volto noto in quartiere. Ora sono sulle sue tracce, per inchiodarlo alle sue responsabilità. Nonostante il locale danneggiato, nessuno è rimasto ferito.