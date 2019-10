Raid vandalico tra le auto parcheggiate: in una notte forano le gomme a quattro veicoli

Pneumatici squarciati, addirittura una fiancata rigata. Risvegli amari quelli degli ultimi giorni per quattro cittadini di Albignasego, che lunedì mattina hanno dovuto affrontare il fuori programma di un passaggio in caserma a denunciare i danni patiti dalle loro auto.

I casi denunciati...

Due in zona Ferri e due a San Lorenzo, nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, con modalità pressoché identiche: difficile pensare che dietro gli atti vandalici non ci sia la stessa mano. A sporgere querela sono stati due 46enni entrambi residenti in via Genova, oltre a due 32enni che vivono invece in via XVI Marzo. Al di là delle coincidenze sulle età e le residenze, le quattro vittime non hanno nulla in comune. Il primo raid risalirebbe a sabato notte, quando alla Lancia Y del 46enne di Ferri sono stati squarciati gli pneumatici posteriori oltre che graffiata la fiancata destra. Stessa sorte per l'Alfa Romeo 147 del 32enne di San Lorenzo, a cui è stata tagliata una gomma anteriore, e per la Kia Rio dell'altro 46enne di Ferri, con le gomme del lato sinistro afflosciate. La notte successiva è poi toccato alla Nissan Micra del 32enne di via XVI Marzo, che si è trovato forato uno pneumatico anteriore.

...e gli altri episodi sospetti

Le prime indagini curate dai carabinieri di Albignasego propendono per una serie di atti vandalici, escludendo al momento ogni sorta di gesto vendicativo o intimidatorio direttamente legato ai proprietari. Quelli denunciati potrebbero però non essere gli unici casi: sui social network sono stati infatti segnalati altri episodi, risalenti a diversi giorni fa anche nella zona di Sant'Agostino.