Vandali in azione, sassate sulla scuola e sulla sede della Protezione civile

Chi abbia avuto la bella pensata di scagliare delle pietre contro le vetrate stanno cercando di scoprirlo i carabinieri. Quel che è certo è che i vandali devono essere entrati in azione tra sabato e lunedì, l'unico momento in cui nella struttura non c'era nessuno.

La scoperta

É successo al civico 47 di via De Gasperi nella frazione di Marsango, negli spazi che ospitano la scuola media, la biblioteca e la sede della Protezione civile. Una grande struttura con un viavai pressoché continuo durante l'inverno, ma che inevitabilmente si dirada d'estate complice la fine delle lezioni. Per molte ore infatti nessuno si è accorto dei vetri scheggiati nella parte posteriore dell'edificio. Li ha notati martedì il tecnico dei lavori pubblici del Comune, sul posto per alcuni sopralluoghi. É stato lui stesso a sporgere querela, permettendo ai militari di avviare le indagini che si baseranno anche sulle immagini delle telecamere della zona. Ancora da quantificare l'ammontare del danno.