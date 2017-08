Costante attività dei carabinieri in Prato: 70 arresti e 300 denunce da inizio anno

La stazione dei carabinieri di Prato della Valle, storico presidio dell’Arma, a Ferragosto, tira le somme per evidenziare un propria intensa attività istituzionale. Dall’inizio dell’anno 2017, i carabinieri in organico comandati del luogotenente Giancarlo Merli, hanno arrestato 70 persone e denunciato a piede libero circa 300 soggetti, soprattutto per i reati di spaccio di stupefacenti, borseggi e furti in abitazione.

IN CASERMA. Sequestrato un chilo di droga, espletato nel territorio di competenza circa 500 servizi esterni con pattuglie automontate e a piedi impiegando nel centro cittadino il “carabiniere di quartiere”. Ricevute in caserma ogni giorno circa 50 persone che, al personale preposto, hanno avanzato denunce e querele e rappresentato le più svariate problematiche relative a famiglia, lavoro, convivenza condominiale, chiedendo consigli di comportamento.

FALSO AVVOCATO. Perseguito circa 3200 delitti di varia natura tra i quali si rammenta l’operazione del giugno scorso che ha portato all’arresto di tale 59enne di origini foggiane che aveva truffato alcune persone anziane, a mezzo telefono, in quanto spacciandosi per avvocato richiedeva dei mancati pagamenti ad abbonamenti a riviste di fatto inesistenti.

FERRAGOSTO IN PRATO. Nella serata del 15 agosto, saranno pronti a coadiuvare i colleghi delle aliquote primo Intervento e del Nucleo Radiomobile nonché quelli della altre forze di polizia per garantire il normale svolgimento della tradizionale “Festa di Ferragosto” che avrà luogo in Prato della Valle, evento di particolare interesse per l’ordine pubblico in quanto è prevista la partecipazione di migliaia di persone, provenienti anche dalle provincie limitrofe.