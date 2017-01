Tre mesi di attività frenetica della polizia locale: quasi 2mila veicoli controllati, 328 multe

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 il comando di polizia locale ha organizzato e strutturato un’attività di controllo straordinario del territorio in sinergia tra i reparti del settore polizia locale, Protezione Civile e mobilità all’interno dei quartieri.

NUMERI. Ognuno dei servizi predetti, sono risultati in tutto 15, per un totale di 2200 ore lavorate: gli agenti nella fattispecie hanno controllato quasi 2mila veicoli, identificato 1992 persone e rilevato 52 illeciti amministrativi. Sono invece 328 le multe, 25 i documenti ritirati e 21 veicoli sottoposti a fermo. Solerte l'attivivtà anche contro lo spaccio: 11 i sequestri penali, tra cui anche quelli di sostanze stupefacenti, 18 i controlli nelle aree contro il degrado. Infine, le segnalazioni: in tutto sono state 120.