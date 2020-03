Vetrina in frantumi allo storico negozio di dischi: possibile l'atto vandalico notturno

Atto vandalico di matrice sconosciuta nella notte tra giovedì e venerdì nel pieno centro storico.

I fatti

Nella tarda serata una delle vetrine del negozio 23 Dischi all'angolo tra via Barbarigo e via del Vescovado è stata infranta con un violento colpo. Chi lo abbia sferrato e quale strumento abbia utilizzato sta cercando di caprlo la polizia, chiamata in prima istanza da alcuni residenti che hanno udito il fragore e tornata sul posto la mattina successiva per il sopralluogo. Il vetro che affaccia su via San Gregorio Barbarigo è irreparabilmente distrutto e andrà sostituito. Non si tratterebbe però di un tentativo di furto sfumato. Nessuno è infatti penetrato all'interno del negozio e alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito colpi e grida lungo tutta la via in un orario compatibile con il danneggiamento, elemento che fa pensare all'opera di vandali di passaggio.