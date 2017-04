Pasqua 2017, gli auguri del vescovo: "Le ferite ci permettono di cogliere l'essenziale"

Natale 2015, gli auguri del vescovo di Padova Claudio Cipolla

Il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla porge un augurio e un messaggio in occasione delle festività Pasquali. Il vescovo, rivolgendosi alla città, ricorda che le sofferenze della vita possono essere superate attraverso la fede.

Di seguito il messaggio di auguri di Pasqua in versione integrale

Pasqua, annuncio di speranza Stiamo attraversando il Venerdì santo, il Sabato santo e la Domenica di Risurrezione, che rappresentano anche percorsi della nostra vita, specie se pensiamo alle tante ferite che segnano la nostra esistenza. Delle ferite abbiamo tutti paura, così come ci investono di timore il Venerdì santo e il silenzio del Sabato. Ma è proprio nelle situazioni di fatica, di sofferenza, di dolore, che ritroviamo maggiormente noi stessi e ci scopriamo capaci di pregare, bisognosi di fraternità, di amicizia, di solidarietà. Le ferite sono condizioni che ci portano all'essenziale della nostra vita; sono luoghi "sacri" che ci permettono di cogliere ciò che è importante. Il terreno quando viene solcato si apre e si lascia irrorare dalla pioggia, che lo gonfia e lo rende fertile, così è per le nostre ferite: sono solchi che ci attraversano e che ci aiutano ad accogliere quanto c'è di più buono, di più bello, ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno. Le nostre ferite invocano Speranza e ci rendono cercatori di Speranza permettendoci così di superare tristezza e mancanza di fiducia. Così è la Risurrezione: un annuncio di speranza che accogliamo nella nostra vita, una parola nuova. Auguro a tutti che le ferite possano aiutarci a cogliere il bello che ci attende, il bello dell'annuncio di essere cristiani, di essere discepoli della morte, del silenzio e della Risurrezione di Gesù. Buona Pasqua!

GLI APPUNTAMENTI. Giovedì, alle ore 20.30, in Cattedrale, celebrazione della Santa Messa in Cena Domini, con il rito della lavanda dei piedi. Venerdì, alle ore 20.30, il vescovo presiede in Cattedrale la celebrazione della Passione del Signore. Sabato, alle ore 21, in Cattedrale, Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore. Durante la celebrazione riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) dalle mani del vescovo Claudio quattro catecumeni eletti nella prima domenica di Pasqua. Gli altri 50 catecumeni eletti vivranno questo momento nelle comunità di appartenenza. Domenica, alle ore 17.30, in Cattedrale il vescovo presiede i Vespri solenni. Partecipano i neofiti della Diocesi che hanno ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella Veglia Pasquale.