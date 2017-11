Atti di violenza contro donne e bambini, nasce a Padova l'aula per ascoltare le vittime

Quasi quotidianamente la cronaca riporta episodi di violenze, fisiche o psicologiche, e di sopraffazione in danno delle fasce più deboli (donne, anziani, bambini, diversamente abili), che maturano soprattutto nell’ambito familiare, nel circuito relazionale (che comprende i social network) e negli ambienti di lavoro e scolastico. Stiamo parlando di violenze che, prevalentemente, si manifestano con situazioni di abuso, quali la sopraffazione psicologica, le molestie, anche di natura sessuale (il sexual harassment), il bullismo e il cyber bullismo, ma che non mancano di sfociare in atti persecutori (lo stalking) ed in vere e proprie violenze fisiche fino alle estreme conseguenze (stupri, femminicidi, suicidi di giovani vittime).

L'AULA DI ASCOLTO.

La risposta istituzionale dell’Arma dei Carabinieri a tali violenze, con l’aula “Soroptimist” un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale che rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti e service efficaci tra cui la Stanza tutta per se’ che è stata allestita presso il Comando Provinciale come per altre province del Paese. La missione dell’Associazione è quella di intraprendere attraverso azioni concrete, la promozione dei diritti umani la promozione del potenziale delle donne per sostegno all'avanzamento della condizione femminile e per l’accettazione della diversità e la creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale. La stanza è allestita nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova. Sul tema si svolgerà il Convegno “la violenza sulle donne”: dall’accoglienza alle strategie di prevenzione che si terrà presso l’Università di Padova il 21 novembre alle 14.30 presso l’aula Nievo.