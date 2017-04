Macabra scoperta: l'Adige restituisce il relitto di un'auto, all'interno il cadavere di un uomo

Agghiacciante ritrovamento, venerdì pomeriggio, a Boara Pisani. L'Adige in secca ha fatto riaffiorare il relitto di un'auto, una Peugeot 306, al cui interno sono stati rinvenuti dei resti umani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, e gli uomini della questura rodigina.

AUTOPSIA. Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia di Rovigo, la vettura sarebbe quella di Antonio Favarin, padovano di Solesino di cui non si hanno più notizie dal 23 marzo del 2009. L'uomo, all'epoca 68enne, si era allontanato da casa per comprare il giornale senza più farvi ritorno. Sui resti del corpo ripescato in Adige, è stata disposta l'autospia. Indagine complessa date le condizioni del cadavere.