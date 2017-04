Camposampiero, in bicicletta si scontra contro un'auto: grave un anziano di 87 anni

L'incidente è avvenuto sabato sera a Camposampiero, tra via Molino e via Straelle. La dinamica dell'incidente è in via di accertamento.

LE CONDIZIONI. A.G., 87 anni, residente a Rustega di Camposampiero, in sella alla sua bicicletta si è scontrato con un'autovettura. Il pensionato, nell'impatto, è caduto e ha sbattuto il capo a terra. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 che ha trasportato l'anziano all'ospedale.