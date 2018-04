Perde il controllo dell'automobile e si schianta contro la vetrata della birreria: due feriti

Perde il controllo della propria automobile e si schianta contro la vetrata di una birreria.

L’incidente

Nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tassello a Monselice per un’auto finita contro la facciata e parte dell’ingresso di una birreria, di cui è stata divelta la porta finestra, dopo la perdita di controllo del conducente: feriti i due giovani all’interno della vettura.

Dentro il locale

Nessuna delle persone che si trovavano all’interno del locale è rimasta coinvolta. La squadra dei pompieri accorsa da Este ha messo in sicurezza la Seat Leon ed estratto i due giovani, di 24 e 25 anni, rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto. I feriti sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 per poi essere trasportati in ospedale dalle due ambulanze intervenute. Entrambi hanno riportato dei politraumi guaribili in 40 giorni. I due ragazzi sono stati sottoposti all'alcoltest e agli esami per verificare l'eventuale assunzione di droga e altre sostanze. I carabinieri di Albignasego hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.