Va a sbattere contro un New Jersey e si capovolge: illeso

Nella notte tra sabato e domenica, alle 2:30 circa, i vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti all'uscita della tangenziale di via dell’Industria per via di un incidente. Un’auto è finita contro un New jersey di cemento, e si è capovolta con conseguente ferimento dell'autista.

L’uomo è riuscito a uscire dalla vettura da solo, con la macchina rovesciata su un fianco. Il conducente della macchina è stato poi preso in cura dal personale del Suem, prontamente intervenuto. Per circa due ore la polizia locale e i pompieri hanno lavorato per rimuovere la macchina e lo stesso New Jersey che è finito nella corsia opposta. C’è voluto l’intervento della gru per rimuoverlo.