Una vita al volante: i padovani passano 82 minuti al giorno in macchina

Padovani al volante... per un tempo importante: negli ultimi cinque anni l'aumento del traffico ha portato i guidatori della città del Santo a trascorrere cinque minuti in più al giorno in auto e a una velocità media inferiore di ben 5 km/h.

I dati del Veneto

I dati si riferiscono a uno studio dell'osservatorio UnipolSai sulle abitudini di guida in Veneto in seguito all'analisi dei dati delle scatole nere installate nelle automobili. Con 13.180 km, il Veneto è la terza regione italiana per km annui percorsi: i residenti nella regione compiono in media 46 km al giorno (sebbene si percorrano circa 1.300 km annui in meno rispetto al 2013), e il venerdì è la giornata in cui la macchina viene maggiormente utilizzata. Il Veneto, inoltre, si conferma un esempio di eccellenza nel panorama nazionale per quanto riguarda l’esperienza complessiva di guida: i veneti trascorrono in auto 1 ora e 22 minuti al giorno a una velocità media di 33,6 km/h, superiore di oltre 4 km/h rispetto alla media nazionale.

I dati di Padova

Nel dettaglio, Rovigo è la provincia italiana in cui si percorrono più km al giorno, ben 58, seguita da Venezia e Padova, con una media di 46 km giornalieri. Padovani al terzo posto anche nella classifica regionale dell'utilizzo annuale dell'auto: la guidano per ben 289 giorni, dietro a vicentini e trevigiani rispettivamente con 293 e 292 giorni. I padovani, inoltre, sono in piena media regionale per quanto riguarda i km annui percorsi, che sono ben 13.164. Identico anche il tempo giornaliero trascorso in auto (1 ora e 22 minuti), mentre la velocità media si abbassa anche se leggermente, assestandosi a 33.3 km/h.