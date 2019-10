Perde il controllo dell'automobile e finisce dentro il fosso: ferito il conducente

Brutto incidente nel pomeriggio di lunedì verso le 18 in via Mazza a Montegrotto Terme dove i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta della polizia locale per soccorrere un automobilista che aveva perso il controllo del proprio veicolo finendo la corsa in un fossato adiacente la carreggiata.

Un ferito

I pompieri intervenuti copn una squadra da Este hanno messo in sicurezza l'automobile, un'utilitaria di colore grigio, mentre il personale del Suem 118 aveva preso in carico il ferito che è stato trasportato in pronto soccorso. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione, avendo subito solo delle lievi ferite. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Ancora massimo riserbo sulle cause che hanno provocato lo schianto.