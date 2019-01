Rapina al supermercato, spunta l'auto rubata dai banditi. É caccia alle tracce biologiche

Quella fiammante Giulietta blu era diventata una prova troppo scomoda e rischiosa. Così i banditi protagonisti di una rapina al supermercato l'hanno abbandonata a poca distanza dal teatro del colpo.

La rapina

Due chilometri. Tanto poca è la distanza tra il negozio Coop di via Del Santo, rapinato la sera di sabato 29 dicembre, e via Vivaldi, luogo di ritrovamento dell'auto usata dai malviventi. L'hanno recuperata i carabinieri giovedì nel tardo pomeriggio, quattro giorni dopo l'assalto. Quella sera alle 19.15, mentre l'ipermercato stava chiudendo, due uomini mascherati hanno fatto irruzione e puntato una pistola in faccia a una cassiera prima di scappare con 4mila euro in contanti. Si erano allontanati su un'auto nuova di colore blu elettrico.

Ricerche capillari

Le ricerche sono partite immediatamente, fino al fortuito ritrovamento del veicolo. Dei banditi nessuna traccia, ma la squadra rilievi del nucleo investigativo è all'opera da venerdì mattina per repertare tutte le possibili tracce biologiche utili alla loro identificazione. Subito dopo il sequestro si è scoperto che l'Alfa Romeo è la stessa rubata alla società di autonoleggio Avis, con sede in via Annibale da Bassano. Anche in questo senso si stanno orientando le indagini, per capire se i rapinatori possano averla noleggiata appositamente per il colpo, lasciando dietro di sé qualche traccia.