Auto impazzita piomba sul parcheggio del Cineplex: tragedia sfiorata nell'area sosta

Si è sfiorata la tragedia nella serata di lunedì al parcheggio del Cineplex di Due Carrare. Verso le 22.30 un'automobile impazzita ha perso il controllo, finendo la sua folle corsa tra i veicoli in sosta delle persone che stavano assistendo agli spettacoli sui maxi schermi.

Volo di 80 metri

Stando al racconto dei testimoni e a quanto ha rilevato la sezione di Piove di Sacco della Polizia Stradale, una ventunenne di Pernumia che era a bordo della sua Fiat Punto e che procede in direzione di Padova ha perso il controllo dell'utilitaria che si è impennata dopo aver toccato il guardrail. L'auto avrebbe compiuto due testacoda prima di planare per 80 metri nel parcheggio e fermarsi tra tre veicoli in sosta. La giovane a bordo, miracolosamente è rimasta solo leggermente ferita: trasportata in pronto soccorso a Padova non è in gravi condizioni. I medici le hanno fatto tutti gli esami per capire se fosse al volante sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. All'origine dell'incidente potrebbe esserci anche la forte velocità oltre che una distrazione provocata dall'utilizzo dello smartphone.