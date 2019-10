Sbaglia la manovra nel nuovo centro Euronics-Bruno: cliente precipita con l'auto

Pauroso, ma per fortuna senza conseguenze. E' stato davvero un incidente incredibile quello accaduto nella serata di giovedì nell'area commerciale adiacente il cavalcavia San Marco a Padova denominata Euronics-Bruno

L'incidente

Alle 19.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cavalcavia San Marco, nella zona commerciale a ridosso del negozio di elettronica per la caduta di un'auto da un muretto alto circa un metro: a causare il problema un'errata manovra del conducente. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza l'auto, pronta per essere recuperata dal carro attrezzi. Il conducente, trovando un cancelletto aperto ha effettuato una manovra cadendo dal muretto utilizzato per il carico e scarico dei camion. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.