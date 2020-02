Auto rovesciata: ferita la donna alla guida

Perde il controllo della propria auto e si rovescia: ferita la donna alla guida.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio a Due Carrare, all'altezza di via Conselvana: la conducente è stata presa in cura dal personale del Suem, mentre i vigili del fuoco - giunti da Abano Terme - hanno messo in sicurezza l'auto. Ancora da stabilire le cause che hanno portato al ribaltamento dell'auto: le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza con il recupero del veicolo da parte del soccorso stradale.