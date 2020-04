Si rovescia con l'auto e abbatte un palo della luce: l'incidente in città

Nella prima mattinata di sabato 25 aprile i vigili del fuoco sono intervenuti a Padova a causa del ribaltamento di un'auto dopo la perdita di controllo del conducente.

I fatti

È successo intorno alle ore 7 in via Nicoletto Semitecolo: i pompieri, prontamente giunti sul posto, hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso il conducente insieme al personale sanitario del Suem 118, che ha preso in cura il ferito. Nell’incidente è stato divelto un palo della pubblica illuminazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.