Macchina in canale: intervengo i carabinieri e sommozzatori, era stata usata per una rapina

Paura e apprensione in via Argine Destro a Vigonza nella serata di lunedì quando i vigili del fuoco insieme ai sommozzatori sono stati chiamati da alcuni passanti per una Fiat 500 Abarth rovesciata nel canale. Inizialmente i carabinieri intervenuti hanno pensato a un incidente, poi, dopo una prima ispezione, è emerso come l’automobile fosse stata rubata il 3 gennaio scorso a un 26enne di Campodarsego.

Il colpo nel veneziano

Dopo alcune rapide indagini la verità è venuta a galla. La vettura sarebbe quella utilizzata da un gruppo di malviventi che aveva colpito poco prima, verso le 20.30, all’interno del centro commerciale Piave di San Donà di Piave quando era stata rapinata una gioielleria. I banditi, dopo essere tornati nel padovano, hanno scelto di liberarsi dell’automobile gettandola in canale. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione che stanno visionando le telecamere di sorveglianza.