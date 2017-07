Auto sospetta, il conducente tenta la fuga: era senza patente e la vettura era sequestrata

La polizia, nella notte tra sabato e domenica, ha scoperto un'automobile sospetta in via Palestro a Padova e ha proceduto con i controlli.



IL FATTO. A finire nei guai uno straniero di origine tunisina: l'uomo si trovava fermo all'interno della vettura quando ha notato gli agenti: a quel punto ha tentato subito la fuga tentando di dileguarsi nelle vie vicine. Raggiunto dalle forze dell'ordine, ha tentato di colpire un agente, mancandolo. Immediatamente è stato bloccato: non in regola, la patente risultava già ritirata. Il veicolo, invece, è risultato sottoposto a sequestro.