Vandali in azione in pieno giorno: distrutti i lunotti di due auto parcheggiate al supermercato

Le segnalazioni si Facebook e su altri social network si sono moltiplicate. I vandali hanno preso a bersaglio alcune automobili parcheggiate nella giornata di mercoledì nell'area sosta del supermercato In's in via Facciolati a Padova.

Le segnalazioni

Secondo quanto riportano alcune pagini locali due utilitarie sarebbero state colpite mentre i proprietari erano all'interno del negozio. Il fatto sarebbe avvenuto nel pomeriggio, quando ancora non era buio. Mistero sulle cause: non è escluso che a provocare l'ira dei vandali sia stato il parcheggio selvaggio che in quella zona di Padova, particolarmente congestionata per il traffico e per la presenza di due ospedali a pochi chilometri di distanza, possa aver scatenato la furia di qualcuno.