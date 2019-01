Il sogno diventa realtà: arriva anche a Padova il servizio di autobus notturni a chiamata

Ci speravano in molti. In particolar modo gli studenti universitari, tanto che l'ateneo cittadino aveva già stanziato 150mila euro. Per un progetto che ora diventa realtà: arriva anche a Padova il servizio di autobus notturni a chiamata.

La presentazione

Realizzato da Comune e Università di Padova in collaborazione con Busitalia Veneto, i dettagli del progetto verranno presentati venerdì 11 gennaio presso la “Sala da Pranzo” del Palazzo del Bo alla presenza di Sergio Giordani (sindaco di Padova), Rosario Rizzuto (Magnifico Rettore Università di Padova), Andrea Ragona (presidente Busitalia Veneto), Arturo Lorenzoni (vicesindaco di Padova), Renzo Guolo (prorettore alle condizioni di lavoro e di studio), Franco Viola (amministratore delegato Busitalia Veneto) e Alberto Rosada (presidente del consiglio degli studenti Università di Padova).