Autobus in città: entro febbraio quattro linee torneranno al vecchio percorso

Entro febbraio dell’anno prossimo potrebbero tornare a percorrere i vecchi tragitti alcune linee storiche dei bus in città. Una sorta di ripristino per quelle tratte che sono state modificate con al fusione tra Aps e Busitalia nel 2015. Come riporta il Gazzettino, sarebbero le linee 5, il 18, il 15 e 16 quelle coinvolte nella ristrutturazione.

LE TRATTE

Palazzo Moroni avrebbe in mente le seguenti modifiche facendo tornare alle origini la tratta numero 5 che attualmente parte da via Orlandini e arriva fino a Voltabrusegana passando per la Sacra Famiglia, del 18 che oggi arriva a Ponte di Brenta, della 16 che dalla Ferrovia arriva a Ponte San Nicolò e della linea 15 che da via del Plebiscito arriva a Granze. Per porte tornare alle vecchie linee il Comune dovrà mettere mano al portafoglio, visto che le tratte percorrono più chilometri.