Pullman di ultras del Perugia in panne in autostrada: trainati al casello dalla stradale

Stavano tornando verso Perugia, delusi per il risultato amaro rimediato al Penzo dalla loro squadra del cuore e sapendo che poche ore dopo si sarebbero dovuti presentare al lavoro. A peggiorare la situazione dei tifosi umbri è stato un guasto al pullman, che li ha costretti a una piccola odissea per tornare a casa.

Il guasto improvviso

Dopo aver incassato un netto 3-0 contro il Venezia, gli ultras del Perugia sono ripartiti dallo stadio veneziano alla volta dell'Umbria. Poco più di quattro ore a bordo del bus prenotato per l'occasione e sarebbero stati a casa, prima di ricominciare un'altra settimana di lavoro. Invece all'1.30 del mattino, lungo l'autostrada A13 all'altezza di Monselice il mezzo è andato in panne, costringendo l'autista ad accostare insieme ai 42 passeggeri.

I soccorsi

Il conducente ha capito che il guasto non sarebbe stato riparabile e non è rimasto altro da fare che allertare la polizia stradale, che ha rimorchiato il veicolo trainandolo fino all'uscita della cittadina della Rocca. A quel punto per i tifosi l'ipotesi migliore sarebbe stata quella di alloggiare in un hotel della zona in attesa di ripartire il giorno dopo, ma gli impegni di lavoro di quasi tutti i partecipanti hanno fatto optare per un rientro con i mezzi pubblici.

Il viaggio in treno

Gli ultras sono arrivati alla stazione ferroviaria di Monselice, dove hanno preso un treno alla volta di Padova e dal capoluogo euganeo un altro treno al alta velocità che li ha riportati a Perugia, purtroppo con un sensibile ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria.