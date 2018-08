Fermo ad un incrocio, viene aggredito da un altro conducente: prognosi di 15 giorni

Si è fermato ad un incrocio e lì, mentre aspettava il semaforo diventare verde, è stato aggredito.

Aggressione

L'aggressione nella notte tra sabato e domenica a Conselve, attorno alle 2: a finire all'ospedale un 35enne cittadino egiziano fermo alla guida della sua auto con la convivente improvvisamente assalito da uno sconosciuto. All'origine dell'aggressione, costata 15 giorni di prognosi per "pneumotorace sinistro in policontuso", una lite per questioni legate alla guida. Sul posto i carabinieri e gli uomini del Suem.